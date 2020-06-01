Spor salonları açıldı mı? Spor salonları açılış tarihi nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Spor salonları açılış tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. İşte, spor salonları ile ilgili ayrıntılar...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının 1 Haziran'dan itibaren her gün saat 22:00'a kadar açık olacağını duyurdu. Spor salonlarının belirli kurallarla faaliyete geçirileceği belirtildi.

SPOR SALONLARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Açıklanan tedbirler kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nca salonlarda geniş hijyen önlemleri alınacak. Maske şartı zorunlu olarak açıklanırken, her on metrekarede bir kişi spor yapacak.

Önlemler kapsamında klima kullanımının yasaklanırken, üyelerin ateşleri de sık sık ölçülecek. Aletlerin, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmesi öncelikler arasında yer alırken, duş, SPA ve havuz gibi alanlar da kullanılmayacak.