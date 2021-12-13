Devre sonunda Kayserispor büyük bir şanssızlık yaşadı. Hiç kimse şunu demesin; 'Hoca değişikliği takımı ateşler.' Geçin onları, Beşiktaş'ın başına Jose Mourinho mu geldi? Sadece Sergen gitti. Bundan sonra Beşiktaş ne yapar? İstese çok şeyler yapar. Yapacak gibi de görünüyor. Ali Şansalan çok zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçirdi. Trabzon-Fenerbahçe maçından sonra onun yaşadıklarını tahmin edebiliyorum. Ama dün gece bence kolay olmayan bir maçı mükemmele yakın yönetti.