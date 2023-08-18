Spor yazarları Fenerbahçe'nin Maribor galibiyetini değerlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından toplamda 6-1'lik skorla adını play-off'a yazdıran ekip oldu. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin rövanş maçındaki galibiyetini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 3.tur rövanş maçında Maribor'u 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
''İRFAN CANLARIN GECESİ''
''İlk maçta Maribor karşısında avantajlı bir skor alan Fenerbahçe'nin ikinci maçta bunu korumaya mı çalışacağını yoksa deplasmanda da kazanmak için mi oynayacağını açıkçası merak ediyordum. İsmail Hoca'ya helal olsun. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe gibi oynatmaya kararlı. Deplasman falan demedi daha ilk dakikadan itibaren Maribor kalesine yüklenmeye başladı. Takımın tam anlamıyla hazır olmadığını, birçok eksiği bulunduğunu benim gibi İsmail Hoca da görüyordur. Ama önemli olan coşkuyu ve motivasyonu üst seviyede tutmak. Kuşkusuz bu birlikteliğin pekişmesini, takımdaşlığın gelişmesini ve Fenerbahçe'nin özlenen seviyeyi yakalamasını sağlayacaktır. Hele bir de bunları yaparken eksiklerine rağmen kazanırsan, yukarıda söylediğim kıvama gelmek çok daha kolay olur.'' (Engin Verel - Akşam)
''SZYMANSKI CEZAYI KESTİ''
''Fenerbahçe için gece son derece yolunda gidiyordu. Hazırlanış bakımından harika atılan bir gol. Luan Peres'in gereksizce yaptırdığı penaltı hariç rakibe hiç pozisyon vermeyen bir savunma anlayışı kısacası güle oynaya play-off turuna giden bir Fenerbahçe vardı. Sezona harika başlayan İsmail Yüksek yine müthiş bir maç oynuyordu. Defansif yönden 2 kişilik oynayan İsmail hücuma da olumlu destek vermeye başladı ve ideal bir ön liberoya dönüştü. Ferdi keza her maç olduğu gibi yine sahanın en iyilerinden biriydi ve ilk devre bittiğinde pas isabet oranı yüzde 100'dü. İrfan Can Kahveci de üzerindeki baskıya rağmen, golünü atarak yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve iyi oyununu devam ettirdi. Diğer İrfan Can ise penaltıyı kurtararak rakibin biraz da olsa ümitlenmesine izin vermedi. Oyuncular hücumda Tadic'i aramaya başladı. Onun yeteneklerinden ve oyun zekasından faydalanıp, topu Tadic'e verip gol bölgesine koşuyorlar. Bu sezon oyun aklı Tadic olacak. Bütün bunlar yaşanan olaylar yüzünden ikinci planda kaldı. Maribor taraftarının F.Bahçe tribünündeki pankartı indirmesiyle istenmeyen boyutlara ulaştı. Bizi tahrik ettiler Szymanski de cezasını kesti.'' (İLKER YAĞCIOĞLU - TAKVİM)
''İLİM-İRFANLA TUR ATLAYAN FENERBAHÇE''
''Kadıköy’deki ilk maçta sert ve defansif rakibe karşı statik forvetle 3-1 kazanmasına karşın hayli zorluk yaşamış Fenerbahçe, deplasmanda takım halinde akıcı ve etkili oynamayı başarınca, Maribor’u rövanşta kolayca saf dışı bıraktı.Hem de rakip tribünleri çileden çıkartacak kadar kolayca.Peki neydi tribün olayları başlamadan önceki 66 dakikada Fenerbahçe’yi akıcı, etkili, üstün kılan? Sadece kalite farkı mı?Hayır! Birincisi “ilim”… İkincisi “İrfan”!Daha doğrusu kaledeki ve kanattaki iki İrfan(lar). Deplasman başarısını getiren “futbol ilminin” birinci göstergesi, İsmail Kartal’ın ilk maçtan aldığı dersle Dzeko’yu dinlendirip orta sahada Zajc ve İsmail’e, Szymanski’i katmasıydı en başta. Her Fenerbahçe hücumunda Zajc’ı gizli santrafor gibi mutlaka pozisyonun içinde tutmasıydı. Kadıköy’de yenen golün kahramanı Osayi’i kulübeye çekip Maribor’un yırtıcı sol kanadını sağda Ferdi ile karşılamasıydı. Topa sahip olmayı doktora tezi gibi sahaya koymasıydı.'' (Milliyet - Ercan Güven)
''AKIL OYUNU''
''Tribünlerdeki Fenerbahçe taraftarlarının stadı terk etmesi istendiğinde "köylü kurnazlığını" anladık. 72'de bir hareketlenmeler oldu. Güvenlik müdahalenin peşine düştü. Öteki tribünden gelenler ateşi iyice harladı, sonra anons geldi. Görüntüler elde var. Fenerbahçe Yönetimi bunun arkasında sağlam durmalı, UEFA'nın oyuna gelmesine izin vermemeli. Bir garip durum yaşıyoruz. Tüm takımlarımız yoluna devam ediyor ama birkaç "müptezel" üstünden bir ortam oluşturuluyor. Karşılaşma Fenerbahçe açısında akıl doluydu. Skoru ellerine almışlardı, rotasyonları da yaptı İsmail Hoca. Ne oyun üstünlüğünü bıraktı rakibe, ne de tur için heyecanlanmasına izin verdi. 17'de 17 numaralı İrfan Can Kahveci, Tadic – Batshuayi organizasyonuyla gelen asist ile golü yaptı. Tam bir ustalar geçidi izlettiler Mariborlular'a… Hemen vitesi de küçülttüler. Zaman için oynamaya, pas yapmaya, topun kendilerinde kalmasına yöneldiler. İşte akıl oyunu bu. Önemli olan turu geçmek. Dört gün sonra deplasmana gideceksen, enerjine de, aklına da, riskine de "ekonomi" modu uygulayacaksın. Tadic komutanlığındaki hücum, İsmail'in kelepçelediği orta saha, İrfan Can Eğribayat'ın performansı maçın dip notları. İsmail Kartal taşları doğru kullanıyor.'' (Gürcan Bilgiç- Sabah)