Spor yazarları Fenerbahçe'nin Maribor galibiyetini değerlendirdi

''SZYMANSKI CEZAYI KESTİ''

''Fenerbahçe için gece son derece yolunda gidiyordu. Hazırlanış bakımından harika atılan bir gol. Luan Peres'in gereksizce yaptırdığı penaltı hariç rakibe hiç pozisyon vermeyen bir savunma anlayışı kısacası güle oynaya play-off turuna giden bir Fenerbahçe vardı. Sezona harika başlayan İsmail Yüksek yine müthiş bir maç oynuyordu. Defansif yönden 2 kişilik oynayan İsmail hücuma da olumlu destek vermeye başladı ve ideal bir ön liberoya dönüştü. Ferdi keza her maç olduğu gibi yine sahanın en iyilerinden biriydi ve ilk devre bittiğinde pas isabet oranı yüzde 100'dü. İrfan Can Kahveci de üzerindeki baskıya rağmen, golünü atarak yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve iyi oyununu devam ettirdi. Diğer İrfan Can ise penaltıyı kurtararak rakibin biraz da olsa ümitlenmesine izin vermedi. Oyuncular hücumda Tadic'i aramaya başladı. Onun yeteneklerinden ve oyun zekasından faydalanıp, topu Tadic'e verip gol bölgesine koşuyorlar. Bu sezon oyun aklı Tadic olacak. Bütün bunlar yaşanan olaylar yüzünden ikinci planda kaldı. Maribor taraftarının F.Bahçe tribünündeki pankartı indirmesiyle istenmeyen boyutlara ulaştı. Bizi tahrik ettiler Szymanski de cezasını kesti.'' (İLKER YAĞCIOĞLU - TAKVİM)