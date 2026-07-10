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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1.Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu

        1.Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu

        Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu fikstürü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        1.Lig'de fikstür belli oldu

        Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi.

        Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF yöneticileriyle 1. Lig kulüplerinin başkan, yönetici veya temsilcileri katıldı.

        Açılış konuşmasını yapan Mecnun Otyakmaz, 1. Lig'in önemine değinerek, yeni sezonda lige yükselen Bursaspor, Batman Petrolspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'a "Hoş geldiniz." dedi.

        Trendyol 1. Lig'e bu sezon ikisi grup lideri, ikisi play-off'tan olmak üzere 2. Lig'den 4 takım çıktığını hatırlatan Otyakmaz, "Bundan sonra da devam edecek bu uygulama hem yükselme hem de ligde kalma mücadelesinin heyecanını daha da artıracaktır. 1. Lig'de 14 şehirden 20 takım mücadele edecek. Ülkemizin dört bir yanına futbol coşkusunu ve heyecanını taşıyacak 1. Lig'in en az Süper Lig kadar futbolseverlerin ilgisini çeken, rekabetiyle örnek gösterilen ve şehirleri ortak bir futbol kültüründe buluşturan güçlü bir organizasyon olmasını arzu ediyoruz. Çünkü 1. Lig, yalnızca Süper Lig'e yükselen takımların belirlendiği bir organizasyon değil, genç oyuncuların kendini gösterdiği, gelişimini tamamladığı ve futbolun geleceğinin şekillendiği değerli bir platformdur." ifadelerini kullandı.

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        Her sezonun yeni heyecanlar ve sorumluluklar getirdiğini belirten Otyakmaz, "Birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket ederek kulüplerimizle iş birliği içinde Türk futbolunu daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız. Tüm futbolcularımıza sakatlıklardan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyor, taraftarlarımızın tribünleri doldurduğu, fair play ruhunun ön planda olduğu ve sonunda kazananın Türk futbolu olduğu bir sezon temenni ediyorum." diye konuştu.

        Mecnun Otyakmaz, bu sezon bazı takımların statlarla ilgili sorun yaşama ihtimali olduğuna değinerek, "Bu sene stat konusunda çok önemli sorunlar yaşayacağız. Bazı kulüplerimizin statları tamirde, bazılarının yeni stat projeleri var. Gerçekten zorlanacağımızı düşünüyorum. Sizlerden ricam, bir kulüp stadınızı 1-2 maç için istedikleri zaman kolaylık gösterin." şeklinde görüş belirtti.

        - SEZON PLANLAMASI

        1. Lig'de 20 takımla oynanacak yeni sezon 7 Ağustos'ta başlayacak.

        TFF Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak sezonda 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ardından devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

        Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

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        - İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında şu maçlar oynanacak:

        Iğdır FK-Fatih Karagümrük

        Pendikspor-Batman Petrolspor

        Antalyaspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü

        Bandırmaspor-İstanbulspor

        SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor

        Ümraniyespor-Mardin 1969

        Boluspor-Manisa FK

        Vanspor FK-Kayserispor

        Sivasspor-Esenler Erokspor

        Bodrum FK-Bursaspor

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