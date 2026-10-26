Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 20:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Potanın Perileri'nde aday kadro açıklandı!

        2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımımız'ın aday kadrosu açıklandı.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, hazırlıklarına 8 Kasım'da başlayacak.

        Ay-yıldızlı ekip, I Grubu'ndaki ilk maçında 11 Kasım'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'ı ağırlayacak. 14 Kasım'da Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail ile karşı karşıya gelecek milli takım, 17 Kasım'da ise Polonya'ya konuk olacak.

        Frederic Dusart'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

        REKLAM

        Meltem Yıldızhan (Beşiktaş BOA), Beren Burke, Esra Ural, Sinem Ataş (ÇİMSA ÇBK Mersin), Ceren Akpınar, Melek Uzunoğlu, Nehir Ulufer (Emlak Konut), Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe Tarfin), Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Sude Yılmaz (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Sevgi Tonguç (İstanbul Gençlikspor), Tuba Poyraz (Nesibe Aydın Okulları), Tilbe Şenyürek Arslan (Girona)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şarkıcı Nev, son yolculuğuna uğurlanıyor

        57 yaşında hayatını kaybeden Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy, son yolculuğuna uğurlanıyor

        #A Milli Kadın Basketbol Takımı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide ilk düdük çaldı!
        Dev derbide ilk düdük çaldı!
        Erman Çete tutuklandı
        Erman Çete tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"