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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri'nin Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu!

        Potanın Perileri'nin Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 20 kişilik Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 17:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Genel Menajer Asli İnceer ve Başantröner Andrea Mazzon yönetimindeki millilerin turnuva öncesi 20 kişilik aday kadrosu da belli oldu.

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 20 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

        "Ayşe Cora Yamaner, Ayşenaz Harma, Beren Burke, Berfin Sertoğlu, Ceren Akpınar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Sude Yılmaz, Şerife Alperi Onar, Tilbe Şenyürek Arslan, Tuana Ayşegül Vural ve Zeynep Şevval Gül"

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