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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 3. hafta kadrosu belli oldu

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 3. hafta kadrosu belli oldu

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. hafta kadrosu duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 01:48 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 3. hafta kadrosu açıklandı.

        İki etap sonunda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan tablosunun 6. sırasında yer alan ay-yıldızlıların, 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da oynayacakları 3. ayakta kadroda yer alacak isimler belli oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosu ve Osaka kentinde oynayacakları karşılaşmaların programı şöyle:

        Kadro

        Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

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        Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

        Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

        MAÇ PROGRAMI

        8 Temmuz:

        06.00 Türkiye-Polonya

        10 Temmuz:

        07.00 ABD-Türkiye

        11 Temmuz:

        13.20 Japonya-Türkiye

        12 Temmuz:

        09.30 Tayland-Türkiye

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