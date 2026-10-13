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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Abdullah Avcı'dan Milli Takım açıklaması

        Abdullah Avcı'dan Milli Takım açıklaması

        Teknik direktör Abdullah Avcı, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırması için adının geçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Abdullah Avcı'dan Milli Takım açıklaması!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona maçını izlemek için RAMS Park'a gelen teknik direktör Abdullah Avcı, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceğine dair çıkan iddiaları yanıtladı.

        MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

        AA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Avcı, "Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi olarak bu duyguları böyle yaşamaya devam edeceğiz. Verilecek herhangi bir karara, 'Türk futbolu adına hayırlı olsun.' demekten başka bir şansımız yok. Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.

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        "YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA 10-12 KULÜPTEN TEKLİF ALDIM"

        Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmayan Avcı, "Uzun süredir çalışan bir teknik direktörüm. Aralıklarım çok fazla yok. Çok fazla tüketen biri olmadım. Sadece üç kulüpte ve A Milli Takım'da çalıştım. Bu süreçte seçici davrandım. Yurt içi ve yurt dışında 10-12 kulüpten teklif aldım. Ya yarışmak ya da bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Şu an itibarıyla böyle bir tercihim olmadı. Biraz dinlenme, bunu yaparken de ekibimle hem lig hem de uluslararası seviye üzerinden çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tecrübeli teknik adam, Galatasaray-Barcelona maçıyla ilgili, "Şampiyonlar Ligi seviyesi olunca bu oyunları canlı görmek adına buradayız. Avrupa kupalarında sahne alacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor adına umarım güzel bir hafta olur. Hem Galatasaray'a hem de yarın ve perşembe günü oynayacak diğer takımlarımıza başarılar diliyorum. Umarım ülkemizin sevindiği müsabakalar olur." şeklinde görüş belirtti.

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        #abdullah avcı
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        #futbol
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