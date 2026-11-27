Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar mücadeleyi 90+7'de attığı golle 2-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.
Giriş: 27 Kasım 2026 - 22:00 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibin golünü 15. dakikada Ianis Hagi kaydederken; konuk takımın golleri ise 23. dakikada Jackson Muleka ve 90+7'de Mostafa Mohamed'den (p) geldi.
Ayrıca Alanyaspor'da Yusuf Özdemir'in 65. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Konyaspor 11 puana yükseldi. Üst üste 6. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.
Ligin 14. haftasında Alanyaspor deplasmanda Amedspor'la karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
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