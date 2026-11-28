Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da kaleci Andre Onana, performansıyla bordo-mavili takımın kalesinde güven veriyor. Son 3 maçta kalesinde gol görmeyen deneyimli kaleci, seriyi Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor.

EN YÜKSEK İSTATİSTİĞE ULAŞTI

Trabzonspor'un bu sezonki başarılı performansında önemli pay sahibi olan Andre Onana, Süper Lig'de geride kalan karşılaşmalarda istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı. Ligde 7 kez rakiplerine gol izni vermeyen Kamerunlu kaleci bu alanda zirvede yer aldı. Onana, yüzde 85,5'lik kurtarış oranıyla da en yüksek istatistiğe ulaştı.

GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN GERİDE BIRAKTI

Onana, 2025-2026 sezonunda forma giydiği 29 Süper Lig karşılaşmasının 6'sında kalesini gole kapatmıştı. Kamerunlu file bekçisi, bu sezon ise 11 maçında 7'sinde rakiplerine gol izni vermedi ve geçen sezonun tamamındaki istatistiğini geride bıraktı. Onana, kurtarış yüzdesinde de ligin zirvesine yerleşti.

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KALESİNİ GOLE KAPATTIĞI MAÇLAR

Onana, bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Alanyaspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi. Bu sezon ortaya koyduğu performansla hem bireysel istatistiklerini geliştiren hem de Trabzonspor'un savunma gücüne katkı sağlayan Onana, ligin en dikkat çeken kalecileri arasında yer aldı.