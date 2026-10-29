Bakan Bak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:15 Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Bakan Bak, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ülkemizin istiklali ve istikbali için mücadele eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz ruhları şad olsun.
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