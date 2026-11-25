Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kendinde konuk edecek.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ve öğrencileri galibiyete kilitlenirken, alınacak 3 puan Avrupa Ligi'ndeki ilk hedefi gerçekleştirecek.

Avrupa Ligi kuraları çekildiğinde futbol direktörü Önder Özen ilk 24 için en az 10 puan hedefi koyarken 4 maçta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, 5. maçta bu hedefi gerçekleştirmiş olacak.

HEDEF İLK 8

Siyah-beyazlılar kalan 3 maçta ise en iyi sonuçları alıp ilk 8'e girmeyi ve play-off turunu pas geçmeyi hedefliyor.

Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı 4-1 ve Hoffenheim’ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Crystal Palace ile ise evinde 1-1 berabere kalmıştı.

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Siyah-beyazlılar, Celtic’e ise deplasmanda 3-2 mağlup olarak tek yenilgisini aldı.