Çaykur Rizespor: 3 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadele, Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Giriş: 27 Kasım 2026 - 21:55 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Qazim Laçi, 81'de Emrecan Bulut ve 90+2'de ise Gennaro Borrelli kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada Claudio Winck ve 47'de Elson Mendes'ten geldi.
Bu sonucun ardından Ç. Rizespor üst üste 3. galibiyetini aldı ve 20 puana yükseldi. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kasımpaşa ise 23 puanda kaldı.
Ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
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