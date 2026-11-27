A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA'nın oyuncu statüsüyle ilgili yaptığı eleştirileri "ırkçılık" olarak yorumlayarak sayfalarına taşıyan Fransız spor gazetesi L'Equipe'e yanıt verdi.

Tarık Biberovic'in milli takımda mevcut statüsüyle forma giymesine izin verilmemesine dikkat çekmek istediğini belirten Ataman, kullandığı "Siyahi oyuncu" ifadesinin basketbol literatüründe sıkça kullanılan bir tanımlama olduğunu ve ırkçı bir yaklaşım içermediğini söyledi.

30 yıllık kariyeri boyunca farklı milletlerden ve dillerden oyuncularla çalıştığını vurgulayan deneyimli antrenör, L'Equipe'in kendisine yönelik ithamını reddetti.

Ataman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"FIBA'nın oyuncu statüsü ile ilgili yaptığım eleştiriyi 'Irkçılık' yorumuyla sayfalarına taşıyan ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe adlı yayına cevabımdır.

Açıklamam, çocukluğundan bu yana Türkiye'de oynayan, Türk kökenleri olan ve kendini bu ülkeye ait hisseden Tarık Biberoviç'in milli takımımızda bu statüyle oynamasına izin verilmemesine dikkat çekmek içindi. Benzer şartlarda farklı ülkelerin bu tip statü uygulamalarından yararlandığının altını da bu amaçla çizdim.

Sözlerim arasında kullandığım 'Siyahi Oyuncu', basketbol literatürümüzde sıklıkla kullandığımız bir tabir olup herhangi bir ırkçı yaklaşım içermemektedir.

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30 yıllık kariyerim boyunca her milletten, her dilden oyuncularla çalışmış ve hep iyi ilişkiler kurmuş bir antrenör olarak L'Equipe gazetesinin bu bilinçli ithamını reddettiğimi bilmenizi isterim.

Hayatım boyunca kendi milletimle gurur duymuş, zaman zaman ırkçılığa maruz kalmış ama tüm milletlere saygıyla yaklaşmış bir antrenör olarak, ırkçılığı kabul etmem ve bu anlama gelebilecek bir yorum yapmam mümkün değildir.