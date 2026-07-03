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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: İkinci yarıya çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk

        Ergin Ataman: İkinci yarıya çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk

        FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman ikinci yarıdaki performansla galibiyete ulaştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 01:30 Güncelleme:
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        "İkinci yarıya çok iyi başladık"

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i 82-75 yendikleri mücadelenin ardından konuştu.

        Ataman ile takım kaptanı Cedi Osman, Husejin Smajlovic Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        ERGİN ATAMAN: İKİNCİ YARIYA ÇOK İYİ BAŞLADIK VE OYUNUN KONTROLÜNÜ ELİMİZDE TUTTUK

        Karşılaşmanın milli takım açısından güzel geçtiğini aktaran Ataman, "İki takım da savunmada çok agresifti. İlk yarıda özellikle hızlı hücumlarda çok hata yaptık. Yedi kolay turnike kaçırdık ve rakibimize kolay sayı fırsatları verdik. Alperen Şengün'ün de ilk yarıda üç faul alması bizi etkiledi." ifadelerini kullandı.

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        İkinci yarıda yaptıkları sistem değişikliğiyle oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini vurgulayan Ataman, "İkinci yarıda farklı bir sistemle oynamaya başladık. Kenan Sipahi ve Şehmus Hazer'i birlikte kullandık, Cedi Osman'ı 4 numarada değerlendirdik. İkinci yarıya çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Hücumda Alperen Şengün'ü de daha etkili kullandık. Boş şutlar kaçırmamıza rağmen iyi basketbol oynadık. Agresif savunma yaptık ve son bölümde Şengün'ü de çok iyi kullandık. Bosna Hersek'i de tebrik ediyorum. Bugün gerçekten iyi basketbol oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.

        "HER MAÇ ÖNEMLİ"

        Ataman, salonda Türk taraftarların bulunmasına dikkati çekerek, Bosna Hersek taraftarlarının iyi bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.

        Grubu namağlup tamamlamak istediklerini dile getiren Ataman, "Pazartesi günü İsviçre'ye karşı oynuyoruz. Her maç önemli. Bir sonraki tur için avantajımızı korumak adına grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

        CEDİ OSMAN: HARİKA İŞ ÇIKARDIK

        Takım kaptanı Cedi Osman ise zor bir maç beklediklerini belirterek, "Bosna Hersek'i tebrik etmek istiyorum çünkü çok agresif ve iyi basketbol oynadılar. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Grubu 6'da 6 ile bitirme şansına sahip olmak istiyorduk. Pazartesi günü bir başka zor maçımız var, odaklanmalı ve hazır olmalıyız. Takım arkadaşlarımı ve koçlarımızı tebrik ediyorum. Harika iş çıkardık, pes etmedik. Devre arasında 5 sayı gerideydik ama ikinci yarıda daha iyi bir mantaliteyle sahaya çıktık ve çok daha iyi oynadık." diye konuştu.

        Bosna Hersek'te yeniden forma giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığının altını çizen milli basketbolcu, "Gerçekten harikaydı. Bosna Hersek'te tekrar oynayabildiğim için çok mutluydum. Benim için kesinlikle güzel bir anı oldu. Tabii ki galibiyeti aldığımız için de çok mutluyum." dedi.

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