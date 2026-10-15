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        Fatih Karagümrük, teknik direktör Stanojevic'le yollarını ayırdı!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Karagümrük'te Stanojevic dönemi bitti!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic'e ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

        2025-2026 sezonunun devre arasında kırmızı-siyahlıları çalıştırmaya başlayan Sırp teknik adam, Fatih Karagümrük’ün başında Trendyol Süper Lig’de çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, İstanbul ekibi sezon sonunda küme düştü.

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        1. Lig'e de Stanojevic yönetiminde devam eden Karagümrük, 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan topladı.

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