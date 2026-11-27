Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK'yi konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda futbolcular, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.