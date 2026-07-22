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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe Gornik Zabrze rövanşına hazırlanıyor

        Fenerbahçe Gornik Zabrze rövanşına hazırlanıyor

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı Gornik Zabrze maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 16:59 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de rövanş mesaisi başladı

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan maça ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

        Diğer oyuncuların katıldığı idman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü.

        Sarı-lacivertli takımın antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

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