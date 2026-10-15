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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe maçında gol sevinciyle tepki çekmişti: Jackson'a ceza çıkmayabilir!

        Fenerbahçe maçında gol sevinciyle tepki çekmişti: Jackson'a ceza çıkmayabilir!

        Aston Villa'nın Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı gollerin ardından yaptığı gol sevinciyle tepki çeken Nicolas Jackson hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınındaki habere göre Nicolas Jackson'ın tartışmalı gol sevinci nedeniyle ceza alma ihtimali düşük.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        Gol sevinciyle tepki çeken Jackson'a ceza çıkacak mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada Nicolas Jackson'ın gol sevinci tartışma yarattı.

        İngiliz ekibinin ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Senegalli futbolcu, iki golün ardından da boğaz kesme hareketiyle sevinç yaşadı.

        Karşılaşmanın hakemi tarafından cezalandırılmayan 25 yaşındaki golcünün, UEFA tarafından disiplin yaptırımıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

        JACKSON'A CEZA ÇIKMAYABİLİR

        İngiliz basınından SPORTbible'ın haberine göre Nicolas Jackson'ın tartışmalı gol sevinci nedeniyle ceza alma ihtimali düşük.

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        Haberde, Senegalli futbolcunun hareketini doğrudan tribünlere yönelik yapmamasının olası bir disiplin değerlendirmesinde etkili olabileceği öne sürüldü.

        "HAREKETİ TRİBÜNLERE YAPMADI"

        SPORTbible, Jackson'ın durumunu IFAB Oyun Kuralları üzerinden değerlendirdi.

        Haberde şu ifadelere yer verildi:

        "IFAB Oyun Kuralları'na göre gol sevinçlerinin cezaya tabi olup olmadığı; hareketin tribünlere yönelik yapılıp yapılmadığına ve 'kışkırtıcı, alaycı ya da tahrik edici' bir amaç taşıyıp taşımadığına bakılarak belirlenir. Bu bağlamda, Nicolas Jackson'ın gol sevincini doğrudan kameraya dönük gerçekleştirmesi, Senegalli futbolcunun ceza almama ihtimalini güçlendiriyor."

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