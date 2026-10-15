Fenerbahçe maçında gol sevinciyle tepki çekmişti: Jackson'a ceza çıkmayabilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada Nicolas Jackson'ın gol sevinci tartışma yarattı.

İngiliz ekibinin ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Senegalli futbolcu, iki golün ardından da boğaz kesme hareketiyle sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın hakemi tarafından cezalandırılmayan 25 yaşındaki golcünün, UEFA tarafından disiplin yaptırımıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

JACKSON'A CEZA ÇIKMAYABİLİR

İngiliz basınından SPORTbible'ın haberine göre Nicolas Jackson'ın tartışmalı gol sevinci nedeniyle ceza alma ihtimali düşük.

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Haberde, Senegalli futbolcunun hareketini doğrudan tribünlere yönelik yapmamasının olası bir disiplin değerlendirmesinde etkili olabileceği öne sürüldü.

"HAREKETİ TRİBÜNLERE YAPMADI"

SPORTbible, Jackson'ın durumunu IFAB Oyun Kuralları üzerinden değerlendirdi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"IFAB Oyun Kuralları'na göre gol sevinçlerinin cezaya tabi olup olmadığı; hareketin tribünlere yönelik yapılıp yapılmadığına ve 'kışkırtıcı, alaycı ya da tahrik edici' bir amaç taşıyıp taşımadığına bakılarak belirlenir. Bu bağlamda, Nicolas Jackson'ın gol sevincini doğrudan kameraya dönük gerçekleştirmesi, Senegalli futbolcunun ceza almama ihtimalini güçlendiriyor."