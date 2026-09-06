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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Roma maçı hazırlıkları başladı!

        Fenerbahçe'nin Roma maçı hazırlıkları başladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İtalya ekibi Roma ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 18:09 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin Roma maçı hazırlıkları başladı!

        Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktaladı.

        Dün akşam oynanan Beşiktaş maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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        #fenerbahçe
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #Roma
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