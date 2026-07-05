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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı

        Formula 1'de sezonun 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini Charles Leclerc kazandı

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sini Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        Büyük Britanya'da zafer Leclerc'in!

        Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafere ulaştı.

        İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapılan ve güvenlik aracı eşliğinde sona eren yarışta Leclerc, 1 saat 27 dakika 11.335 saniyelik süreyle kazanarak bu sezonki ilk, kariyerinin ise 9. galibiyetini elde etti.

        Mercedes takımından Büyük Britanyalı George Russell, yarışı liderin 0.427 saniye arkasında ikinci, Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise liderden 0.772 saniye farkla üçüncü bitirdi.

        Formula 1'de sezon, 19 Temmuz Pazar günü koşulacak Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 179

        2. George Russell (Büyük Britanya): 154

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147

        4. Charles Leclerc (Monako): 108

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 97

        Takımlar

        1. Mercedes: 333

        2. Ferrari: 255

        3. McLaren: 179

        4. Red Bull: 128

        5. Alpine: 60

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