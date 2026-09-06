Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. durağı olan İtalya Grand Prix'si büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 19. sıradan başladığı yarışta rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı. Yarışı Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırada tamamladı.

🏎️ Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde kazanan Kimi Antonelli oldu.



1⃣ Kimi Antonelli

2⃣ George Russell

3⃣ Max Verstappen pic.twitter.com/UzTOn4Y23T — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2026

60 YIL SONRA GELEN ZAFER

Kimi Antonelli, Monza'daki zaferiyle İtalya'ya büyük bir gurur yaşattı. 20 yaşındaki pilot, Ludovico Scarfiotti'nin 1966'daki zaferinden tam 60 yıl sonra Monza'da İtalya Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan sürücü olarak tarih yazdı.

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1️⃣9️⃣6️⃣6️⃣: Scarfiotti

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣: Antonelli



Kimi becomes the first Italian winner at Monza in six decades #F1 #ItalianGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/69oawfBzNp — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

19. SIRADAN ZİRVEYE

Ayrıca Antonelli, yarışa 19. sıradan başlayıp damalı bayrağı ilk sırada geçerek Formula 1 tarihinde en geriden gelip yarış kazanan pilot olmayı da başardı.

Formula 1'de sezon 13 Eylül Pazar günü koşulacak İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR:

1. Kimi Antonelli (İtalya): 267

2. George Russell (Büyük Britanya): 201

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

5. Charles Leclerc (Monako): 155

TAKIMLAR:

1. Mercedes: 468

2. Ferrari: 346

3. McLaren: 287

4. Red Bull: 204

5. Racing Bulls: 75