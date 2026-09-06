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        İtalya GP'de zafer Kimi Antonelli'nin! 60 yıl sonra gelen zafer

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. durağı olan İtalya Grand Prix'si Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Genç pilot, Monza'da 60 yıl sonra yarış kazanan ilk İtalyan pilot olarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        İtalya GP'de zafer Kimi Antonelli'nin!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. durağı olan İtalya Grand Prix'si büyük bir mücadeleye sahne oldu.

        Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 19. sıradan başladığı yarışta rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı. Yarışı Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırada tamamladı.

        60 YIL SONRA GELEN ZAFER

        Kimi Antonelli, Monza'daki zaferiyle İtalya'ya büyük bir gurur yaşattı. 20 yaşındaki pilot, Ludovico Scarfiotti'nin 1966'daki zaferinden tam 60 yıl sonra Monza'da İtalya Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan sürücü olarak tarih yazdı.

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        19. SIRADAN ZİRVEYE

        Ayrıca Antonelli, yarışa 19. sıradan başlayıp damalı bayrağı ilk sırada geçerek Formula 1 tarihinde en geriden gelip yarış kazanan pilot olmayı da başardı.

        Formula 1'de sezon 13 Eylül Pazar günü koşulacak İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR:

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 267

        2. George Russell (Büyük Britanya): 201

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191

        4. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

        5. Charles Leclerc (Monako): 155

        TAKIMLAR:

        1. Mercedes: 468

        2. Ferrari: 346

        3. McLaren: 287

        4. Red Bull: 204

        5. Racing Bulls: 75

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        #formula 1
        #mercedes
        #Kimi Antonelli
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