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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | Fransa - İspanya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa-İspanya maçı canlı izle

        2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | Fransa - İspanya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa-İspanya maçı canlı izle

        Gol krallığı yarışında da nefes kesen mücadele devam ederken, Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe bu kritik karşılaşmada fileleri havalandırarak zirvenin sahibi olmayı hedefliyor. Turnuvada attığı gollerle dikkat çeken Mbappe, takımını finale taşırken bireysel başarısını da taçlandırmak istiyor. Peki, büyük heyecana sahne olacak Fransa-İspanya mücadelesinde finale yükselen ilk takım hangisi olacak? Fransa - İspanya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        1

        Gol krallığı yarışında da nefes kesen mücadele devam ederken, Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe bu kritik karşılaşmada fileleri havalandırarak zirvenin sahibi olmayı hedefliyor. Turnuvada attığı gollerle dikkat çeken Mbappe, takımını finale taşırken bireysel başarısını da taçlandırmak istiyor. Peki, büyük heyecana sahne olacak Fransa-İspanya mücadelesinde finale yükselen ilk takım hangisi olacak? Fransa - İspanya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        FRANSA-İSPANYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fransa ile İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde finale yükselme mücadelesi verecek. Dev karşılaşma 14 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak. Dünya futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede, kazanan takım adını finale yazdırarak şampiyonluk yolunda son adıma geçmeye çalışacak.

        3

        FRANSA-İSPANYA YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fransa ile İspanya arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşması, futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında canlı, naklen ve şifresiz olarak buluşacak. Kritik mücadeleyi izleyiciler, herhangi bir ücretli yayın platformuna ihtiyaç duymadan takip edebilecek.

        4

        FRANSA-İSPANYA YARI FİNAL MAÇI İLK 11'LER

        Fransa İlk 11:

        Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Doué, Mbappe

        5

        İspanya İlk 11:

        Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

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