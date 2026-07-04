Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Arsenal'la anlaştı: Leandro Trossard transferinde mutlu son!

        Beşiktaş, Arsenal'la anlaştı: Leandro Trossard transferinde mutlu son!

        Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah beyazlılar, Arsenal ile 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı duyuruldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 19:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak üzere.

        2

        Siyah beyazlılar, İngiliz devi Arsenal ile bonservis bedeli konusunda anlaştı.

        3

        İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Arsenal ile 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performansa bağlı bonuslardan oluşan toplam 20 milyon euroluk anlaşma sağladı.

        4

        Haberde, transferin henüz resmiyet kazanmadığı belirtilirken, oyuncunun yıllık ücretinin 9 milyon euroya kadar çıkabileceği ve kişisel şartlar üzerindeki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

        5

        Leandro Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıktı.

        31 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO

        Yüksek sesle konuşurken uyardığı için komşusunun evine ateş etmiş

        Adana'da, gürültü nedeniyle komşusuyla tartıştıktan sonra sitenin bahçesinde otomatik tabancayla eve doğru ateş açan 27 yaşındaki Hakan Şerif K., saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Şüphelinin, polise yakalanmamak için il dışına gidip geri döndüğü, ihtiyaçlarını da sipariş yoluyla giderdiği or...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Define kazısında acı son
        Define kazısında acı son
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Beşiktaş, İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı!
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!