Beşiktaş, Arsenal'la anlaştı: Leandro Trossard transferinde mutlu son!
Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah beyazlılar, Arsenal ile 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı duyuruldu. İşte detaylar...
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 19:02 Güncelleme:
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Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak üzere.
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Siyah beyazlılar, İngiliz devi Arsenal ile bonservis bedeli konusunda anlaştı.
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İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Arsenal ile 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performansa bağlı bonuslardan oluşan toplam 20 milyon euroluk anlaşma sağladı.
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Haberde, transferin henüz resmiyet kazanmadığı belirtilirken, oyuncunun yıllık ücretinin 9 milyon euroya kadar çıkabileceği ve kişisel şartlar üzerindeki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
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Leandro Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıktı.
31 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.
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