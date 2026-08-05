Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Beşiktaş-Hradec Kralove maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesine ilişkin tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçta alacağı avantajlı sonuçla rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor. Taraftarlar ise Beşiktaş - Hradec Kralove maçının yayın bilgileri ve maç saatine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Hradec Kralove maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Hradec Kralove maçı, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Hradec Kralove maçı tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE AVANTAJ PEŞİNDE
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmek için kritik bir eşleşmeye çıkacak.
Siyah-beyazlılar, ilk karşılaşmada elde edeceği avantajlı skorla rövanş öncesinde önemli bir üstünlük kurmayı amaçlıyor.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak.
İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselerek grup aşamasına bir adım daha yaklaşacak.