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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Beşiktaş-Hradec Kralove maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 22:52 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçta alacağı avantajlı sonuçla rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor. Taraftarlar ise Beşiktaş - Hradec Kralove maçının yayın bilgileri ve maç saatine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Hradec Kralove maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...

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        BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Hradec Kralove maçı, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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        BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Hradec Kralove maçı tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE AVANTAJ PEŞİNDE

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmek için kritik bir eşleşmeye çıkacak.

        Siyah-beyazlılar, ilk karşılaşmada elde edeceği avantajlı skorla rövanş öncesinde önemli bir üstünlük kurmayı amaçlıyor.

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        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak.

        İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselerek grup aşamasına bir adım daha yaklaşacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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