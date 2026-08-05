UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçta alacağı avantajlı sonuçla rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor. Taraftarlar ise Beşiktaş - Hradec Kralove maçının yayın bilgileri ve maç saatine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Hradec Kralove maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...