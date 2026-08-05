Fenerbahçe - Sturm Graz maçı izle: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi önemli bir adım atmayı hedefliyor. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele nedeniyle Fenerbahçe Sturm Graz maçı başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Sturm Graz maçı izle bilgisi ve iki takım 11'i...
Fenerbahçe Sturm Graz maçı için nefesler tutuldu. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, play-off turu öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe - Sturm Graz maçının canlı yayın bilgileri, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Sturm Graz maçı canlı izle ekranı...
FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Sturm Graz maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması TV 100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI CANLI İZLE
Fenerbahçe Sturm Graz maçı TV 100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - STURM GRAZ İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca
Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta.
İKİ TAKIM 3. KEZ KARŞI KARŞIYA
Fenerbahçe ile Sturm Graz bugüne kadar iki kez karşı karşıya geldi.
2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanan eşleşmede Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanmış, Kadıköy'deki rövanş ise 1-1 sona ermişti. Bu sonuçlarla sarı-lacivertli ekip tur atlayan taraf olmuştu.