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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı Kadıköy'de konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek tur kapısını aralamak istiyor. İki ekip, Avrupa kupalarında üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihindeki 303. maçına çıkarken, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 45. sınavını verecek. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Sturm Graz maçının tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul eden konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Sturm Graz maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe - Sturm Graz maçı için nefesler tutuldu. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle rövanş öncesi avantaj yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bir önceki turda Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki başarılı performansını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe - Sturm Graz maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Sturm Graz maçı canlı izle bilgisi...

        2

        FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Sturm Graz maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

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        FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşması TV 100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE İLE STURM GRAZ 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

        Sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile tarihinde üçüncü kez rakip olacak.

        İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaştı. Avusturya'da oynanan ilk mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanırken, Kadıköy'deki rövanş 1-1 sona ermiş ve temsilcimiz tur atlayan taraf olmuştu.

        5

        AVRUPA KUPALARI'NDA 303. MAÇ

        Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 303. maçına çıkacak.

        Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 302 Avrupa kupası maçında 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 411 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 424 gol gördü.

        6

        ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ'NDE 45. SINAV

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında bugüne kadar 44 karşılaşmaya çıktı.

        Bu maçlarda 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 64 gol gönderirken kalesinde 51 gole engel olamadı. Sturm Graz karşısında alınacak galibiyet, hem istatistiklere olumlu yansıyacak hem de play-off yolunda önemli bir avantaj sağlayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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