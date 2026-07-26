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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi: İşte yapılan teklif!

        Galatasaray'da Rafael Leao gelişmesi: İşte yapılan teklif!

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için kolları sıvayan Galatasaray, İtalyan devi Milan'ın golcüsü Rafael Leao'yu gözüne kestirdi. Milan'ın Portekizli yıldızı bonservisiyle beraber satmayı düşündüğü ileri sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Milan forması giyen Rafael Leao için teklif yaptığı iddia edildi.

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        Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Portekizli için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü Milan'a sundu. Ancak İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle birlikte satmayı hedeflediği belirtildi.

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        Haberde, Leao'nun 29 Temmuz'da Milan'ın Avustralya kampına katılacağı ancak oyuncunun yeni sezonda kırmızı-siyahlı takımda kalmasının beklenmediği ifade edildi.

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        GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

        2025/26 sezonunda Milan forması ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Rafael Leao, 10 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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