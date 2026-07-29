UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş mücadelesiyle devam ediyor. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, deplasmanda tur biletini almak için sahaya çıkacak. Teknik direktör yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında hata yapmak istemiyor. Taraftarlar ise Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçının canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı nereden, nasıl izlenir ve Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı izle linki...