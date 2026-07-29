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        Haberler Spor Futbol Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı izle ekranı

        Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı izle ekranı

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze deplasmanına çıkıyor. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajlı skorunu koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Futbolseverler Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı saati, yayın bilgileri, canlı izleme ekranı ve muhtemel 11'leri araştırmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Polonya'dan istediği sonuçla dönerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Peki, Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 19:56 Güncelleme:
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş mücadelesiyle devam ediyor. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalayan Fenerbahçe, deplasmanda tur biletini almak için sahaya çıkacak. Teknik direktör yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında hata yapmak istemiyor. Taraftarlar ise Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçının canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı nereden, nasıl izlenir ve Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı izle linki...

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        GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

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        GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Gornik Zabrze - Fenerbahçe karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı S Sport ve yayıncı kuruluşun resmi dijital platformu üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

        Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için S Sport'a üye olmanız gerekmektedir.

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        GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE 11'LERİ

        Gornik Zabrze 11'i:

        Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop.

        Fenerbahçe 11'i:

        Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem, Asensio, Talisca.

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        FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

        Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

        Sarı-lacivertli ekibin tur ihtimalleri ise şöyle:

        Galibiyet alması halinde Fenerbahçe doğrudan tur atlar.

        Beraberlik durumunda Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırır.

        Gornik Zabrze'nin 1 farklı galibiyeti (1-0, 2-1, 3-2 gibi) halinde mücadele uzatmalara gider.

        Gornik Zabrze'nin 2 veya daha farklı galibiyetlerinde tur atlayan taraf Polonya temsilcisi olur.

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        FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

        Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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