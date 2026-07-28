UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş için Polonya'da sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda yoluna devam etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve tur senaryoları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan istediği sonucu alarak 3. ön eleme turuna yükselmeyi amaçlıyor. Peki, Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar, muhtemel rakipler kimler? İşte Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...