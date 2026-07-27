UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında bu kez Polonya deplasmanında Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi, iki takım arasında turu geçen tarafı belirleyecek kritik 90 dakikaya sahne olacak. Futbolseverler Zabrze - Fenerbahçe maçının başlama saati, yayıncı kuruluşu ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. "Górnik Zabrze - Fenerbahçe hangi kanalda?" ve "Fenerbahçe rövanş maçı nerede izlenir?" aramaları da öne çıkan konular arasında yer alıyor. Peki, Górnik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...