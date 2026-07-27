Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçını geride bırakmasının ardından gözünü Polonya'da oynanacak rövanş mücadelesine çevirdi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı sonuçla adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. İlk karşılaşmanın ardından futbolseverler "Górnik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Fenerbahçe rövanş maçı nerede izlenir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Górnik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında bu kez Polonya deplasmanında Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi, iki takım arasında turu geçen tarafı belirleyecek kritik 90 dakikaya sahne olacak. Futbolseverler Zabrze - Fenerbahçe maçının başlama saati, yayıncı kuruluşu ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. "Górnik Zabrze - Fenerbahçe hangi kanalda?" ve "Fenerbahçe rövanş maçı nerede izlenir?" aramaları da öne çıkan konular arasında yer alıyor. Peki, Górnik Zabrze - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
GÓRNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.
GÓRNİK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Górnik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki rövanş mücadelesinin S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.