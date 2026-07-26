Lucas Torreira: Geçen sezonun sonunda kendimi tükenmiş ve yorgun hissettim

"BU SENE ÇOK ZOR OLACAK"

"Benim işim, birinci günden burada olmak. Hepimiz takım kararlarına uymamız gerekiyor. Kulüpte vakit geçirmeyi de seviyorum. Evet bu dönem çok zor ama aynı zamanda keyifli bir dönem de oluyor. Çünkü arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyoruz. Sezon sonunda mutlu olmak için de bu zorluğu çekmemiz gerekiyor. Bu sene çok zor olacak. Rakiplerimiz de çok iyi şekilde hazırlanacaklardır."