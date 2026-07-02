Portekiz - Hırvatistan maçı izle: Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde Portekiz - Hırvatistan maçının yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Kazanan takım adını Son 16 Turu'na yazdırarak yoluna devam edecek. Peki, Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz - Hırvatistan maçı TRT 1 canlı şifresiz izle ekranı...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan eleme turuyla devam ediyor. Portekiz ile Hırvatistan, Son 32 Turu'nda tur bileti için kozlarını paylaşacak. Cristiano Ronaldo ile Luka Modric gibi yıldız isimlerin sahne alacağı mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Portekiz - Hırvatistan maçı canlı yayın izleme sayfası...
PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda oynanacak Portekiz - Hırvatistan karşılaşması 3 Temmuz 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 02.00'de başlayacak. Mücadele Kanada'nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu'nda oynanacak.
PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanacak kritik Son 32 Turu karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. TRT'nin dijital platformları üzerinden de maç yayını takip edilebilecek.
PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI TRT 1 CANLI ŞİFRESİZ İZLE
Portekiz - Hırvatistan mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı TRT 1'in televizyon yayını üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek. Ayrıca TRT'nin resmi dijital yayın platformu üzerinden de maç canlı yayınla ekranlara gelecek.
PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI ÖNCESİ
Portekiz, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak Son 32 Turu'na yükseldi. Hırvatistan da grubunu ikinci sırada bitirerek eleme aşamasına kaldı. Bu mücadeleyi kazanan ekip Son 16 Turu'nda İspanya - Avusturya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.