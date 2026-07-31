Spor yazarları Beşiktaş'ın Midtjylland zaferini yorumladı: Mühendis Italiano!

"OFANSİF KALİTE ARTIRILMALI"

GÜNTEKİN ONAY: “Beşiktaş’ın Midtjylland karşısında iki maçı da gol yemeden kazanarak tur atlaması önemli bir başarı. İlk yarıda iyi bir futbol ortaya konulamadı ve rakibin iki topunun direkten dönmesi Beşiktaş adına büyük şanstı. İkinci yarıda ise daha kararlı ve topu daha doğru kullanan bir takım vardı. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından kontrol tamamen Beşiktaş’a geçti. Orkun Kökçü, rakip yarı alanda bir orkestra şefi gibi takımı organize etti. Rashica oyuna girdikten hemen sonra golünü atarak tur kapısını açtı. Djalo ve Emirhan savunmada kusursuza yakın oynarken Salih Özcan fizik gücü ve enerjisiyle dikkat çekti. Maçta en beğendiğim oyuncu ise Alexander Nübel’di. Savunma arkasına atılan toplardaki doğru çıkışlarıyla güven verdi. Beşiktaş’ın disiplinli oyunu önemli bir artı ancak hücum kalitesinin yapılacak transferlerle mutlaka artırılması gerekiyor.” (HÜRRİYET)