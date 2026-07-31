Spor yazarları Beşiktaş'ın Midtjylland zaferini yorumladı: Mühendis Italiano!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0'ın rövanşında 2-0 yenerek tur atladı. Spor yazarları Midtjylland - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
"OFANSİF KALİTE ARTIRILMALI"
GÜNTEKİN ONAY: “Beşiktaş’ın Midtjylland karşısında iki maçı da gol yemeden kazanarak tur atlaması önemli bir başarı. İlk yarıda iyi bir futbol ortaya konulamadı ve rakibin iki topunun direkten dönmesi Beşiktaş adına büyük şanstı. İkinci yarıda ise daha kararlı ve topu daha doğru kullanan bir takım vardı. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından kontrol tamamen Beşiktaş’a geçti. Orkun Kökçü, rakip yarı alanda bir orkestra şefi gibi takımı organize etti. Rashica oyuna girdikten hemen sonra golünü atarak tur kapısını açtı. Djalo ve Emirhan savunmada kusursuza yakın oynarken Salih Özcan fizik gücü ve enerjisiyle dikkat çekti. Maçta en beğendiğim oyuncu ise Alexander Nübel’di. Savunma arkasına atılan toplardaki doğru çıkışlarıyla güven verdi. Beşiktaş’ın disiplinli oyunu önemli bir artı ancak hücum kalitesinin yapılacak transferlerle mutlaka artırılması gerekiyor.” (HÜRRİYET)
"ÇIKARILACAK ÖNEMLİ DERSLER VAR!"
SİNAN VARDAR: “Beşiktaş maça savunma düzeninden uzak ve dağınık başladı. İlk yarıda daha tehlikeli olan taraf Midtjylland’dı. Kırmızı kartın ardından oyunun hâkimiyetini tamamen ele alan siyah-beyazlılar, Rashica’nın oyuna girer girmez attığı golle rahatladı. İlhan’ın kazandırdığı penaltıyı Orkun Kökçü gole çevirerek turu getirdi. Ancak bu eşleşmeden çıkarılacak önemli dersler var. Salah transferinde olduğu gibi haftalarca tek bir oyuncunun peşinden gidilmemeli, diğer ihtiyaç duyulan bölgeler ihmal edilmeden eksiklere bir an önce takviye yapılmalı.” (FOTOMAÇ)
"BEŞİKTAŞ İYİ YOLDA"
İBRAHİM YILDIZ: İstanbul’da alınan galibiyetin verdiği bir rahatlık söz konusuydu. İlk 10 dakika tam bir kabus görüntüsü yaşandı. Danimarka temsilcisi arka arkaya fırsatlar yakaladı. Sonra oyun dengelendi. Fakat, bu yarı Siyah-Beyazlılar vasatın üzerine çıkamadı oyun olarak. Takımı sırtlayan kaptan Orkun’un bir şutunun direkten dönmesi şansızlıktı. Penaltıdan attığı golle taraftarını mutlu ederken sahanın en iyisi olduğunu gösterdi. İkinci yarının hemen başında rakibin 10 kişi kalması Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı. Oyun kontrolünü tamamen ele alan Siyah-Beyazlılar rakibine şans vermedi. Danimarka temsilcisi sert oynayan, fizik gücü yüksek bir takım. Bu takımı elemek kolay gözükmüyordu haklı olarak. Siyah-Beyazlılar zor bir rakibi eleyerek üst tura çıkarken oyun ve mücadele olarak taraftarını mutlu etti. (Habertürk)
"AVRUPA’YA MESAJ"
FATİH DOĞAN: “Beşiktaş yalnızca tur atlamadı, Avrupa’daki yeni kimliğini de gösterdi. Korkarak skoru korumak yerine oyunu kontrol etmeyi tercih etti. Rashica’nın golü eşleşmenin düğümünü çözerken Orkun’un penaltısı turu mühürledi. Gecenin en büyük kazanımı, takımın panik yapmadan olgun bir oyun ortaya koymasıydı.” (SABAH)
"KAZANAN DENGELİ OYUN"
CEM DİZDAR: “Beşiktaş ilk yarıda rakibin baskısı karşısında hücum üretmekte zorlandı. İkinci devrede ise oyun tersine döndü. Rashica’nın golüyle rahatlayan siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü’nün penaltısıyla mücadeleyi tamamladı. Maç boyunca dengesini koruyan ve doğru anlarda sonuca giden taraf Beşiktaş oldu.” (FANATİK)
"ORKUN VE NUBEL ÖNE ÇIKAN İSİMLER"
BİLAL MEŞE: “Beşiktaş ilk yarıda oyun kurmakta zorlandı ve geriden çıkarken yaptığı basit top kayıplarıyla rakibin baskısını artırdı. Orta saha topu hücum bölgesine taşıyamadı, kanatlar işlemedi ve geçiş hücumlarında sorunlar yaşandı. İkinci yarıda ise gerçek kimliğine dönen bir Beşiktaş vardı. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyuna giren Rashica, ilk topla buluşmasında golünü attı ve maçın seyrini değiştirdi. Orkun Kökçü hem oyunu kuruyor hem de hücumdaki sorumluluğu üstleniyor. Kazanılan penaltıyı gole çevirerek turu garanti altına aldı. Kaleci Alexander Nübel de soğukkanlılığı, doğru pozisyon alması ve yan toplardaki başarısıyla güven verdi. Orkun ve Nübel, takımın öne çıkan isimleriydi.” (MİLLİYET)
"SAVAŞAN KARTAL"
TURGAY DEMİR: “Beşiktaş’ın kadro kalitesi tartışılabilir ancak mücadele gücü ve kazanma arzusuna kimse söz söyleyemez. Vincenzo Italiano, kendi karakteri gibi savaşan bir takım oluşturmuş. Midtjylland’ın sertliğine aynı şekilde karşılık veren Beşiktaş, rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunun hâkimi oldu. Italiano’nun Rashica hamlesi sonucu belirledi. Rashica ilk kez topla buluştuğu pozisyonda golü attı, Orkun Kökçü’nün penaltısıyla da tur kesinleşti. Beşiktaş, son derece dirençli ve disiplinli bir rakibi saf dışı bıraktı.” (FOTOMAÇ)
"MÜHENDİS ITALIANO"
BÜLENT TİMURLENK: “Beşiktaş ilk yarıda zorlandı ancak rakibin 10 kişi kalmasının ardından Italiano’nun Rashica hamlesi sonucu değiştirdi. Orkun’un penaltısıyla tur kesinleşti. Takımın eksikleri bulunmasına rağmen sezonun başında gelen bu başarı, siyah-beyazlı taraftarlara moral verdi.” (SABAH)