Fenerbahçe Sturm Graz maçında son düdük sesi geldi. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, play-off turu öncesinde avantajlı bir skor elde ederek tur kapısını araladı. Futbolseverler ise Fenerbahçe - Sturm Graz maçının kaç kaç bittiğini, gollerini ve maç özetini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Sturm Graz - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe - Sturm Graz maçı özeti ve golleri...