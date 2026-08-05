Fenerbahçe - Sturm Graz maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Sturm Graz - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi önemli bir adım attı. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Sturm Graz - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe - Sturm Graz maçı özeti ve gollerine ilişkin tüm detaylar...
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 23:24 Güncelleme:
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Fenerbahçe Sturm Graz maçında son düdük sesi geldi. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, play-off turu öncesinde avantajlı bir skor elde ederek tur kapısını araladı. Futbolseverler ise Fenerbahçe - Sturm Graz maçının kaç kaç bittiğini, gollerini ve maç özetini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı, Sturm Graz - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe - Sturm Graz maçı özeti ve golleri...
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FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.
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FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood attı.