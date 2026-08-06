Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Muhammed Salah transferi dünyada ses getirdi! "Kahraman gibi karşılandı"

        Muhammed Salah transferi dünyada ses getirdi! "Kahraman gibi karşılandı"

        Trabzonspor, dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak dünyanın da gündemine oturdu. Yurt dışında yayımlanan gazeteler ve internet siteleri, bordo-mavililerin Salah transferine geniş yer ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 10:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Dünyanın dört bi yanında yayımlanan ünlü gazeteler ve internet siteleri, Mısırlı yıldızın bordo-mavililere transferini manşetlerine taşıdı. İşte dış basında Salah yankıları...

        2

        MARCA (İSPANYA): Mısırlı yıldız, 'son dansını' oynamak üzere Türkiye'ye gitti.

        3

        THE MIRROR (İNGİLTERE): Beşiktaş ve Suudi Arabistan kulüpleri de onu istedi ancak Salah Trabzonspor'a katılmayı kabul etti.

        4

        L'EQUIPE (FRANSA): Muhammed Salah Trabzon'da kahraman gibi karşılandı. Bu transfer, kulüp için tarihi bir transfer; zira böylesine yüksek başarıya sahip bir oyuncuyu ağırlamaya alışkın değiller.

        5

        AL JAZEERA (KATAR): Salah, Beşiktaş'a çok yakındı, ancak Trabzonspor onu ikna etti ve futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine imza attı.

        6

        THE SUN (İNGİLTERE): Liverpool efsanesi Muhammed Salah'ın Trabzonspor ile iki yıllık bedelsiz sözleşme imzaladı.

        7

        THE INDEPENDENT (İNGİLTERE): Salah serbest oyuncu olduğu için Trabzonspor'un Mısırlı oyuncunun yüksek maaşını karşılaması gerekiyordu; ancak Liverpool efsanesi aynı zamanda büyük ticari potansiyel de sunuyor.

        8

        AS (İSPANYA): Mısırlı oyuncu Liverpool'dan ayrıldıktan sonra, Türkiye'nin üç büyüğü arasında bile sayılmayan Trabzonspor'a bedelsiz transfer oldu.

        9

        SPORT (İSPANYA): Büyük sürpriz: Salah Trabzonspor'da. Türk kulübü, Mısırlı kanat oyuncusuyla iki sezonluk bir sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

        10

        TYC SPORTS (ARJANTİN): 34 yaşındaki Firavun, Suudi Arabistan'dan gelen daha cazip teklifler yerine Türk futbolunu seçerek kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

        11

        SPORT MEDIA SET (İTALYA): Salah sansasyonel bir hamle yaptı ve Trabzonspor'a transfer oldu. Taraftarlardan Muhammed Salah'ı karşılamaları isteniyor.

        12

        KICKER (ALMANYA): Trabzon'da olağanüstü hal ilan edildi: Taraftarlar Salah'ı büyük bir coşkuyla karşıladı.

        13

        GLOBO (BREZİLYA): Liverpool'un gelmiş geçmiş en büyük idollerinden biri olan Salah, Trabzonspor'a transfer oldu.

        14

        PROTOTHEMA (YUNANİSTAN): Yazın transfer bombası, komşumuz Türkiye'de patladı; Trabzonspor transfer bombası patlattı. Salah kariyerine Türk ekibinde devam etmeye karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"