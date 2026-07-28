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        Haberler Spor Voleybol Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Milli takım, yarı final bileti için kritik mücadelede parkeye çıkarken, voleybolseverler Türkiye - Slovenya voleybol maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalını araştırıyor. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında galip gelerek organizasyonda adını son dört takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Efeleri maçı hangi kanalda? İşte Filenin Efeleri'nin çeyrek final maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 21:15 Güncelleme:
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        1

        Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Çeyrek finalde Slovenya ile eşleşen A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finale yükselmek için kritik bir sınav verecek. Müsabaka öncesinde milli takımın maç saati, yayın bilgileri ve kadrosu merak konusu oldu. Ay-yıldızlı ekip, başarılı performansını eleme turunda da sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

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        TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde oynanacak Türkiye - Slovenya karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak.

        Milli takım, bu mücadeleyi kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

        3

        TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Efeleri ile Slovenya arasında oynanacak FIVB Milletler Ligi çeyrek final mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Voleybolseverler karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edebilecek.

        4

        FİLENİN EFELERİ KADROSU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Slovenya maçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

        Pasörler

        Murat Yenipazar

        Hilmi Şahin

        Pasör Çaprazları

        Adis Lagumdzija

        Kaan Gürbüz

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        Smaçörler

        Gökçen Yüksel

        Efe Bayram

        Mirza Lagumdzija

        Cafer Kirkit

        Orta Oyuncular

        Bedirhan Bülbül

        Ahmet Tümer

        Marko Matic

        Ahmet Samet Baltacı

        Liberolar

        Berkay Bayraktar

        Abdulsamet Yalçın

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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