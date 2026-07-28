Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Çeyrek finalde Slovenya ile eşleşen A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finale yükselmek için kritik bir sınav verecek. Müsabaka öncesinde milli takımın maç saati, yayın bilgileri ve kadrosu merak konusu oldu. Ay-yıldızlı ekip, başarılı performansını eleme turunda da sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...