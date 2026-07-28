Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Milli takım, yarı final bileti için kritik mücadelede parkeye çıkarken, voleybolseverler Türkiye - Slovenya voleybol maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalını araştırıyor. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında galip gelerek organizasyonda adını son dört takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Efeleri maçı hangi kanalda? İşte Filenin Efeleri'nin çeyrek final maçı tarihi ve saati...
Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Çeyrek finalde Slovenya ile eşleşen A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarı finale yükselmek için kritik bir sınav verecek. Müsabaka öncesinde milli takımın maç saati, yayın bilgileri ve kadrosu merak konusu oldu. Ay-yıldızlı ekip, başarılı performansını eleme turunda da sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde oynanacak Türkiye - Slovenya karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak.
Milli takım, bu mücadeleyi kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.
TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Efeleri ile Slovenya arasında oynanacak FIVB Milletler Ligi çeyrek final mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Voleybolseverler karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edebilecek.
FİLENİN EFELERİ KADROSU
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Slovenya maçı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Pasörler
Murat Yenipazar
Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları
Adis Lagumdzija
Kaan Gürbüz
Smaçörler
Gökçen Yüksel
Efe Bayram
Mirza Lagumdzija
Cafer Kirkit
Orta Oyuncular
Bedirhan Bülbül
Ahmet Tümer
Marko Matic
Ahmet Samet Baltacı
Liberolar
Berkay Bayraktar
Abdulsamet Yalçın