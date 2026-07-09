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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vaclav Cerny: Milli Takım'ı bırakma kararı aldım

        Vaclav Cerny: Milli Takım'ı bırakma kararı aldım

        Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çekya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldığını duyuran Cerny, "Milli takımı bırakma kararını ben aldım. Bu kararımı ilk kez açıklıyorum. Benim için zorlu bir süreçti ve acı verici bir durumdu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 23:30 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny, TRT Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.

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        "ADAPTASYONUMUZ GÜNDEN GÜNE GELİŞİYOR"

        "Şimdiye kadar geçen süreçte antrenmanların ve günlük planlamanın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yüksek şiddetli antrenmanlar yapıyoruz ve adaptasyonumuz günden güne gelişiyor. Yeni sezona çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu anlamda da her şeyin çok pozitif olduğunu söyleyebilirim."

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        "VINCENZO ITALIANO'YU TAKDİR EDİYORUM!"

        "Hocamız bizden her zaman yüzde yüzümüzü vermemizi, en yüksek seviyede olmamızı istiyor. Her gün daha fit ve daha iyiye gidiyoruz. Söylemek istediğim en önemli nokta mentalite. Hocamız bizi sürekli zorluyor, limitlerimizi zorlamamızı istiyor. Bu anlamda da onu çok takdir ediyorum."

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        "HOCAMIZ İLE İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ"

        "Hocamızın antrenman yönetimi ve planlaması harika. Onunla olan iletişimimiz de çok iyi. Çok fazla konuşuyoruz. Sadece benimle değil, her oyuncuyla birebir çok fazla ilgileniyor. Detayları konuşuyoruz. Çok detaycı ve bizden ne istediğini bilen bir teknik direktörümüz var."

        5

        MIDTJYLLAND AÇIKLAMASI

        "Midtjylland maçı ilk resmi maç ve en önemli maç. Amacımız net: tur atlamak. Bu yüzden her günü iyi bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Her gün çok çalışıp kendimizi geliştirmeliyiz. Fiziksel olarak da hocamızın bizden istediğini sahaya yansıtabilecek bir fiziksel durumda olmamız gerekiyor."

        6

        "KALİTELİ VE İYİ OYUNCULAR ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        "Her oyuncunun Beşiktaş'ın önemli bir parçası olma gerekliliğini hissetmesi gerekiyor. Kaliteli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyorum."

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        "EKSTRA MOTİVASYONA SAHİBİZ"

        "Taraftarların ve kendi beklentimiz karşılama anlamında sezonun ilk kısmı çok iyi gitti ama sonlara doğru aşağı indi. Bu da benim ve takım arkadaşlarım için ekstra bir motivasyon. Çünkü geçen seneki o kötü gidişat bizi bu sene için biraz daha kamçılıyor diyebilirim. Bunu değiştirmek için ekstra motivasyona sahibiz."

        8

        OYNADIĞI MEVKİ

        "Çok fazla mevki değişimi olduğu zaman bu doğal olarak bir oyuncuyu etkileyebilir ama profesyonel bir futbolcu olarak buna benim adapte olmam gerekiyor. Benim kendimi en rahat hissettiğim yer sağ kanat."

        9

        "FENERBAHÇE GALİBİYETİYLE 2026'YA POZİTİF GİRMİŞTİK"

        "Fenerbahçe maçı, yılı çok iyi bir zaferle ve güçlü bir şekilde bitirmek anlamında önemliydi. Devre arasına çok pozitif girmiştik. Ama sonrasında, 2026'nın da başlarıyla beraber, bildiğiniz gibi bu pozitif havayı çok devam ettiremedik. Fenerbahçe maçındaki pozitifliğin tüm sezon boyunca sürmesi gerekirdi ama sürmedi."

        10

        SERGEN YALÇIN

        "Sergen Yalçın'ın her oyuncuyla olduğu gibi benimle de profesyonel bir iletişimi vardı. Beşiktaş gibi büyük bir takım her zaman kupalar kazanmalı ve başarılı olmalı. Aksini düşünmek istemiyorum. Umarım yıllarca akıllarda kalacak, hatırlanacak bir sezon geçiririz."

        11

        MİLLİ TAKIM'I BIRAKTI

        "Milli takımı bırakma kararını ben aldım. Bu kararımı ilk kez açıklıyorum. Benim için zorlu bir süreçti ve acı verici bir durumdu."

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