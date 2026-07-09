Vaclav Cerny: Milli Takım'ı bırakma kararı aldım

"EKSTRA MOTİVASYONA SAHİBİZ"

"Taraftarların ve kendi beklentimiz karşılama anlamında sezonun ilk kısmı çok iyi gitti ama sonlara doğru aşağı indi. Bu da benim ve takım arkadaşlarım için ekstra bir motivasyon. Çünkü geçen seneki o kötü gidişat bizi bu sene için biraz daha kamçılıyor diyebilirim. Bunu değiştirmek için ekstra motivasyona sahibiz."