Galatasaray'da derbi mesaisi başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Giriş: 25 Kasım 2026 - 14:43 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarına 27 Kasım Cuma günü devam edecek.
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