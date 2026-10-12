Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray MCT Technic: 88 - Bursaspor Basketbol: 93 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Galatasaray MCT Technic: 88 - Bursaspor Basketbol: 93 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Bursaspor Basketbol'a 93-88 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 21:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray evinde Bursaspor'a mağlup oldu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Galatasaray MCT Technic, Bursaspor Basketbol'a 93-88'lik skorla mağlup oldu.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız

        Galatasaray: Dyshawn Pierre 9, Oumar Ballo 8, Aleksej Nikolic 12, Şehmus Hazer 17, Chimezie Metu 2, Alen Smailagic 10, Nikola Ivanovic 18, Buğrahan Tuncer 5, Berkan Durmaz 5, Can Korkmaz 2, Bleijenbergh

        Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

        Bursaspor Basketbol: Brandon Taylor 21, Hammonds 25, Efe Ergi Tırpancı 2, Bryce Brown 4, Junathaen Watson Jr 4, Freeman-Liberty 19, Washington 2, Michael Moore 11, Buğra Çal 5, Ömercan İlyasoğlu 3

        Başantrenör: Roger Grimau

        1. Periyot: 20-20

        Devre: 44-41 (Bursaspor lehine)

        3. Periyot: 66-60 (Bursaspor lehine)

        REKLAM
        Hansi Flick'ten Batrakov sözleri!
        Hansi Flick'ten Batrakov sözleri! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama
        İngiltere'den İran'a dair kritik açıklama
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        PKK Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
        Murat'ın katilinden yapay zekadan ceza araştırması
        Murat'ın katilinden yapay zekadan ceza araştırması
        Ağrı Dağı'nda heyelan! Son anda kurtuldular!
        Ağrı Dağı'nda heyelan! Son anda kurtuldular!
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Cem kontrolde
        Cem kontrolde
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesi mümkün mü?
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        'Sevdan Bir Ateş' dizi setine anlamlı ziyaret
        Yeşilçam'dan acı haber
        Yeşilçam'dan acı haber
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?