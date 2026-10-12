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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Hansi Flick'ten Batrakov sözleri: Çok fazla izlemedim ama Kasımpaşa maçında iyi oynadı

        Hansi Flick'ten Batrakov sözleri: Çok fazla izlemedim ama Kasımpaşa maçında iyi oynadı

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde İspanyol devinin teknik direktörü Hansi Flick, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı, gelecekte Barcelona'da oynama hayali olduğunu söyleyen Batrakov'un performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 19:35 Güncelleme:
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        Hansi Flick'ten Batrakov sözleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu ifade eden Alman teknik adam, sarı-kırmızılıların atmosferine dikkat çekti.

        İŞTE HANSI FLICK'İN SÖZLERİ:

        Gabriel Jesus maça hazır. Oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Harika birisi. Karakteri çok pozitif. Bizim için çok iyi bir performans ortaya koyuyor.

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        BATRAKOV SORUSUNA YANIT

        Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un en büyük hayalinin bir gün Barcelona forması giymek olduğunu söylemesi de soruldu. Oyuncuyu tanıyıp tanımadığı ve maçlarını izleyip izlemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Flick, şu ifadeleri kullandı:

        "Çok fazla maçını izlemedim. Ancak Galatasaray-Kasımpaşa maçında iyi oynadı. İyi bir transfer. Hayalleriniz için çok çalışmalısınız."

        "GALATASARAY'A KARŞI ZOR BİR MÜCADELE OLACAK"

        Tek önemli olan şey, maçı kazanmak. Kaç gol attığımızdan bağımsız olarak bizim için önemli olan şey maçı kazanmak. Yarın sadece 1-0 kazansak da aynı derecede mutlu olacağım. Rakibimizi inceliyoruz. İyi oynayan bir takım ve özellikle hücumda çok iyi oyuncuları var. Galatasaray deplasmanında, Galatasaray’a karşı zorlu bir mücadele olacak.

        "GALATASARAY'IN ÇOK İYİ HÜCUM OYUNCULARI VAR"

        Bu da zaten bizim beklediğimiz bir şey aslında; Galatasaray’ın kendi oyununu oynamaya çalışması. Dediğimiz gibi, Galatasaray’ın çok iyi hücum oyuncuları var. Bizim de buna uyum sağlamamız gerekiyor. Her maçta o maça özgü, özel durumlar oluyor ve bunlara karşı bir plan geliştirmeniz gerekiyor. Hiçbir maç aynı değil. Bu yüzden şartlara ve rakibe uyum sağlamak, adapte olmak önemli. Biz de yarın bunu yapacağız.

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