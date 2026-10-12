UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu ifade eden Alman teknik adam, sarı-kırmızılıların atmosferine dikkat çekti.

İŞTE HANSI FLICK'İN SÖZLERİ:

Gabriel Jesus maça hazır. Oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Harika birisi. Karakteri çok pozitif. Bizim için çok iyi bir performans ortaya koyuyor.

🗣️ Hansi Flick: Gabriel Jesus maça hazır. Oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Harika birisi. Karakteri çok pozitif. Bizim için çok iyi bir performans ortaya koyuyor. pic.twitter.com/oeu5svoN3F — HT Spor (@HTSpor) October 12, 2026

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BATRAKOV SORUSUNA YANIT

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un en büyük hayalinin bir gün Barcelona forması giymek olduğunu söylemesi de soruldu. Oyuncuyu tanıyıp tanımadığı ve maçlarını izleyip izlemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Flick, şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla maçını izlemedim. Ancak Galatasaray-Kasımpaşa maçında iyi oynadı. İyi bir transfer. Hayalleriniz için çok çalışmalısınız."

💥 Batrakov’un Barcelona’da oynama hayaliyle ilgili



🎙️ Hansi Flick: Batrakov son maçta gayet iyi oynadı. Galatasaray için iyi bir transfer. Genç bir oyuncuysanız hayalleriniz olur. Çalışmak gerekir. O tutkuyu ve yüksek çalışma azmini gösterip hayallerinizin peşinden koşmanız… pic.twitter.com/ppTj1l7Mkx — HT Spor (@HTSpor) October 12, 2026

"GALATASARAY'A KARŞI ZOR BİR MÜCADELE OLACAK"

Tek önemli olan şey, maçı kazanmak. Kaç gol attığımızdan bağımsız olarak bizim için önemli olan şey maçı kazanmak. Yarın sadece 1-0 kazansak da aynı derecede mutlu olacağım. Rakibimizi inceliyoruz. İyi oynayan bir takım ve özellikle hücumda çok iyi oyuncuları var. Galatasaray deplasmanında, Galatasaray’a karşı zorlu bir mücadele olacak.

🎙️ Hansi Flick: Tek önemli olan şey, maçı kazanmak. Kaç gol attığımızdan bağımsız olarak bizim için önemli olan şey maçı kazanmak. Yarın sadece 1-0 kazansak da aynı derecede mutlu olacağım.



Rakibimizi inceliyoruz. İyi oynayan bir takım ve özellikle hücumda çok iyi oyuncuları… pic.twitter.com/8ns1eGytPb — HT Spor (@HTSpor) October 12, 2026

"GALATASARAY'IN ÇOK İYİ HÜCUM OYUNCULARI VAR"

Bu da zaten bizim beklediğimiz bir şey aslında; Galatasaray’ın kendi oyununu oynamaya çalışması. Dediğimiz gibi, Galatasaray’ın çok iyi hücum oyuncuları var. Bizim de buna uyum sağlamamız gerekiyor. Her maçta o maça özgü, özel durumlar oluyor ve bunlara karşı bir plan geliştirmeniz gerekiyor. Hiçbir maç aynı değil. Bu yüzden şartlara ve rakibe uyum sağlamak, adapte olmak önemli. Biz de yarın bunu yapacağız.