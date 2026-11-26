KAMUOYUNA DUYURULUR



Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, futbolcumuz Peter Etebo’nun 2026-2027 sezonuna ait ödeme yükümlülükleri nedeniyle FIFA tarafından kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağına ilişkin ödeme, Başkanımız Ali Osman Avşar’ın talimatları doğrultusunda… pic.twitter.com/UJqEsiSLmU