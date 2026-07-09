Göztepe, Gambiyalı savunma oyuncusu Noah Sonko Sundberg'i transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gambiyalı savunma oyuncusu Noah Sonko Sundberg ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 22:42 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gambiyalı savunma oyuncusu Noah Sonko Sundberg ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.
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