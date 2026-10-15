İsmail Yüksek kabusu yaşadı: İki golde hata bir penaltı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa deplasmanına çıkan Fenerbahçe 6-0'lık ağır bir yenilgi yaşarken İsmail Yüksek de performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti.

İKİ GOLDE HATA, BİR PENALTI!

N’Golo Kante’nin ağrıları nedeniyle riske edilmemesi üzerine mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu, karşılaşma boyunca yaptığı hatalarla takımının savunmada zor anlar yaşamasına neden oldu.

İsmail Yüksek’in iki goldeki hatasının yanı sıra penaltıya sebebiyet vermesi ağır mağlubiyetin faturasına yansıdı.

HÜCUMDA YOK SAVUNMADA DA YOK!

Mücadelede 64 kez topla buluşan İsmail Yüksek, 47 pasının 40'ında isabet buldu. Hiç kilit pas atamayan, isabetli orta açamayan ve uzun pas atamayan İsmail Yüksek hücum istatistiklerinde de sınıfta kaldı.

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Milli futbolcu 69 dakika sahada kaldığı mücadelede hiç sut denemedi, rakip ceza sahasında hiç topla buluşmadı ve sadece 1 kez faul aldı. 1 kez de çalım deneme girişiminde bulunan İsmail Yüksek bu girişiminde de başarısız oldu.

Savunma istatistiklerinde de sınıfta kalan İsmail Yüksek, girdiği 12 ikili mücadelenin 6'sını kazanabildi. İsmail Yüksek, maçta gole sebebiyet veren 2 hata ile birlikte bir de penaltı yaptırınca yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.