Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Yüksek kabusu yaşadı: İki golde hata bir penaltı!

        İsmail Yüksek kabusu yaşadı: İki golde hata bir penaltı!

        Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında 6-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçında İsmail Yüksek, yaptığı kritik hatalar ve sebep olduğu penaltıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Milli futbolcu, 69. dakikada oyundan alınırken istatistikleri de dibe vurdu!

        Giriş: 15 Ekim 2026 - 13:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsmail Yüksek kabusu yaşadı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa deplasmanına çıkan Fenerbahçe 6-0'lık ağır bir yenilgi yaşarken İsmail Yüksek de performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti.

        İKİ GOLDE HATA, BİR PENALTI!

        N’Golo Kante’nin ağrıları nedeniyle riske edilmemesi üzerine mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu, karşılaşma boyunca yaptığı hatalarla takımının savunmada zor anlar yaşamasına neden oldu.

        İsmail Yüksek’in iki goldeki hatasının yanı sıra penaltıya sebebiyet vermesi ağır mağlubiyetin faturasına yansıdı.

        İşte İsmail Yüksek'in istatistikleri

        HÜCUMDA YOK SAVUNMADA DA YOK!

        Mücadelede 64 kez topla buluşan İsmail Yüksek, 47 pasının 40'ında isabet buldu. Hiç kilit pas atamayan, isabetli orta açamayan ve uzun pas atamayan İsmail Yüksek hücum istatistiklerinde de sınıfta kaldı.

        REKLAM

        Milli futbolcu 69 dakika sahada kaldığı mücadelede hiç sut denemedi, rakip ceza sahasında hiç topla buluşmadı ve sadece 1 kez faul aldı. 1 kez de çalım deneme girişiminde bulunan İsmail Yüksek bu girişiminde de başarısız oldu.

        Savunma istatistiklerinde de sınıfta kalan İsmail Yüksek, girdiği 12 ikili mücadelenin 6'sını kazanabildi. İsmail Yüksek, maçta gole sebebiyet veren 2 hata ile birlikte bir de penaltı yaptırınca yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis ekipleri tarafından kurtarılan Murat Boz'un açıklamaları

        İstanbul'da polis ekipleri, şiddetli yağış nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, yaşanan sağanak sonrası olumsuzluk yaşanan noktalara inerek ça...
        #fenerbahçe
        #ASTON VİLLA
        #şampiyonlar ligi
        #Penaltı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 4 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 4 kayıp var
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Gazze'deki kritik üs planına İsrail engeli
        Gazze'deki kritik üs planına İsrail engeli
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        "Annesi ve nişanlısı arasında kaldı"
        "Annesi ve nişanlısı arasında kaldı"
        MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA açıklaması
        MSB'den F-35 tedariki ve CAATSA açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Telefon satışlarında rekor düşüş
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı