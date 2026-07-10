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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası İSPANYA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE || FIFA Dünya Kupası İspanya Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        İSPANYA BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE || FIFA Dünya Kupası İspanya Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        İspanya Belçika maçı saat kaçta hangi kanalda? Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmalarında bu akşam İspanya ve Belçika karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken bir yandan da sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki merak edilen detaylar belli oldu. Peki, İspanya Belçika maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte sorgulanan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        İspanya Belçika maçı canlı izle

        İspanya Belçika maçı öncesi geri sayım devam ediyor. Dünya Kupası'nda çeyrek final yarışı bu akşam İspanya Belçika maçı ile İspanya Belçika maçı ile devam edecek. Mücadele öncesinde sporseverler merakla "İspanya Belçika maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulanan sorunun cevabını haberimizde derledik. Peki, FIFA Dünya Kupası İspanya Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen ayrıntılar...

        İSPANYA BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        İspanya Belçika maçı saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.

        İspanya gol yemedi

        Dünya Kupası'na H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları karşılaşmasıyla başlayan İspanya, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0 mağlup eden İspanya, grubu gol yemeden tamamladı.

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        Grup maçlarının ardından Avusturya'yı 3-0'la geçen sarı-kırmızlı ekip, son 16 turunda da Portekiz'i 90+1. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

        Turnuvada şu ana kadar 5 maç oynayan sarı-kırmızılılar, kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı.

        Belçika sonradan açıldı

        Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile G Grubu'nda mücadele eden Belçika, 3 maçta topladığı 5 puanla grubu lider tamamladı.

        Mısır ile 1-1, İran ile de 0-0 berabere kalan Belçika, gruptaki son maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

        Son 32 turunda Senegal'le karşılaşan Belçika, 2-0 geriye düştüğü mücadelede 90 dakikayı 2-2 berabere tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü. Belçika, 120+5. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

        Son 16'da ev sahibi ülkelerden ABD'yle karşılaşan Belçika, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

        Belçika, grupta oynadığı ilk 2 maçta yalnızca 1 gol sevinci yaşarken, o golü de Mısır'ın savunma oyuncusu Hany kendi kalesine attı. Rudi Garcia'nın öğrencileri, turnuvada boy gösterdiği son 3 maçta ise rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

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        Rekabette İspanya üstün

        İki ülke daha önce çeşitli organizasyonlarda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İspanya 6 galibiyet alırken, Belçika 2 kez kazandı, 3 maç ise berabere sonuçlandı.

        İki ekip arasında 1986'da Meksika'da oynanan Dünya Kupası maçı 1-1 berabere biterken, Belçika penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 yenerek üst tura yükselmişti.

        İki takımın karşı karşıya geldiği bir diğer Dünya Kupası mücadelesi ise 1990'da İtalya'da oynandı. Grup mücadelesini İspanya 2-1 kazanmayı başardı.

        Gözler golcülerde

        İspanya ile Belçika arasında oynanacak mücadelede gözler golcülerde olacak.

        Turnuvada 4 gol atan Oyarzabal, İspanya'nın en önemli kozlarından biri. Belçika'da ise en golcü isim 3 golü bulunan Romero Lukaku. Lukaku'yu 2'şer gollü isimler Trossard, De Ketelaere ve Tielemans takip ediyor.

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