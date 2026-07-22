Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Kadir Sağlam'a Konferans Ligi'nde görev!

        Kadir Sağlam'a Konferans Ligi'nde görev!

        UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda oynanacak Rakow-Malta maçını FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam yöneteck.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 17:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kadir Sağlam'a Konferans Ligi'nde görev!

        FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Rakow ile Malta ekibi Valletta arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

        Rakow Belediye Stadı'nda, Polonya'nın Czestochowa kentinde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.30'da başlayacak mücadelede Kadir Sağlam'ın yardımcı hakemliklerini Anıl Usta ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni partinin genel merkezi belli oldu

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasından sonra, kurulacak partinin genel merkezi belli oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        4 kentte orman yangını!
        4 kentte orman yangını!
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Mezardaki görüntülere tepki
        Mezardaki görüntülere tepki
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"