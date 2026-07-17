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        Haberler Spor Futbol Transfer 1. Lig Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da!

        Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Iheanacho 1. Lig'e geldi!

        Trendyol 1. Lig temsilcisi Bursaspor, hücum hattını güçlendirdi...

        Yeşil-beyazlılar bonservisi elinde olan Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho'yu renklerine bağladığını açıkladı.

        Geçtiğimiz sezonu Celtic'te geçiren 29 yaşındaki forvet, 24 maçta 9 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 890 dakika sahada kaldı.

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