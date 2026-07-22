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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor, "Show" lakaplı Manuel Cafumana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Kocaelispor, "Show" lakaplı Manuel Cafumana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak yeşil-siyahlı formayı giyen "Show" lakaplı orta saha oyuncusu Manuel Cafumana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 16:11 Güncelleme:
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        Kocaelispor, Show ile 3 yıllık imzaladı!

        Kocaelispor, bonservisini aldığı "Show" lakaplı orta saha oyuncusu Manuel Cafumana ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kocaelispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan 27 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Show ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kocaelisporumuza tekrar hoş geldin Show. Futbolcu Manuel Lus Da Silva Cafumana ile kulübümüz arasında 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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