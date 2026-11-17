UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Turdaki 3. ve son maçında U19 Milli Takımımız, Lihtenştayn ile deplasmanda karşılaştı.

Müsabakayı kazanan 11-1'lik skorla U19 Milli Takımımız oldu.

11 GOLLÜ ZAFER

Milliler, Hasan Yakub İlçin'in 21. dakikada attığı golle öne geçse de 29. ve 41. dakikalarda fileleri sarsan Erjon Memaj, takımını mücadelede öne geçirdi ve Lihtenştayn soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

Ay-yıldızlılar, Thierry Karadeniz'in 49. ve 53. dakikalarda kaydettiği arka arkaya gollerle rakibi karşısında öne geçerken 60. dakikada topu ağlarla buluşturan Utku Kurtal, skoru 4-2 yaptı.

Milli Takım, Thierry Karadeniz'in 63. ve 68. dakikalarda attığı üst üste gollerle farkı açarken 69. dakikada fileleri sarsan Yunus Ünal, durumu 7-2 yaptı.

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Milli Takım, Vatan Özcan'ın 82. dakikada kaydettiği golle farkı açarken 86. dakikada Thierry Karadeniz ile 89. dakikada Emin Torunoğulları sahneye çıktı.

Erk Arda Aslan, 90+2. dakikada müsabakanın sonucunu belirledi. Milli Takım, Lihtenştayn U19'u 11-2 mağlup etti.

GENÇ MİLLİLER GRUPTAN ÇIKAMADI

B Ligi Grup 3'te yer alan Türkiye U19, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Lihtenştayn U19 ise grubu puansız tamamladı.

Uğur İnceman yönetimindeki Milli Takım, elemelerde oynadığı ilk maçta Slovakya U19'u 3-1 yenerken Estonya U19'a aynı skorla mağlup olmuştu.

Öte yandan grubun oynanan son haftasında Slovakya U19'u 1-0 ile geçen Estonya U19, yaşadığı namağlup liderlikle UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri'nde 3. Tur'a yükseldi.

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İkinci sırada yer alan Millilerimiz ise yoluna devam edemedi.