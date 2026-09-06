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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'a Everton şoku!

        Manchester United'a Everton şoku!

        İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United deplasmanda Everton ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 19:18 Güncelleme:
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        Manchester United'a Everton şoku!

        İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United deplasmanda Everton'a konuk oldu. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

        Everton'ın gollerini 83. dakikada Tyrique George ve 90+6. dakikada Ainsley Maitland-Niles kaydetti. Manchester United cephesinde ise sahneye 47. dakikada Bryan Mbeumo ve 88. dakikada Benjamin Sesko çıktı.

        Bu sonucun ardından Everton puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti.

        Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Manchester City'yi ağırlayacak. Everton ise deplasmanda Tottenham ile kozlarını paylaşacak.

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        #manchester united
        #İngiltere Premier Lig
        #everton
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